Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bir işyerine düzenlenen operasyonda, 24 bin 900 ampul sentetik ecza ilacı ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini önlemeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Doğubayazıt ilçesindeki bir işyerinde arama yaptı. Aramada, 4 bin 980 kutu içinde toplam 24 bin 900 ampul sentetik ecza ilacı ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldığı bildirildi. Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması için yürütülen faaliyetlere devam edileceği belirtildi.