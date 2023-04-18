Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte Doğubayazıt ilçesinde Turizm Haftası etkinliklerini kutladı.

1977 yılından bu yanadır kutlanan Turizm Haftası etkinliklerinin 47’si bu yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanmaya başladı. Haftanın ilk gününde Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) tarafından Ağrı, Iğdır ve Erzurum illerindeki seyahat acenteleri iftar programında bir araya gelirken, ikinci gününde ise Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde turizmde yer alan tüm paydaşlar ile iftar yemeği verildi.

İftar programı öncesinde İl Kültür ve Turizm Müdürü Erkan Kösedağ ve Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cemal Can, İshak Paşa Sarayı ziyaretçileri ile bir araya gelerek haftanın anısına hurma ikramında bulundu. Gün boyunca seyahat acenteleri ve otelleri ziyaret eden ikili, otel ve seyahat acenteleri ile sorunların çözümü için birlikte hareket etme kararı aldılar. İftar yemeğinde konuşan DTSO Başkanı Cemal Can, Doğubayazıt’ın gümrük ve turizm ile kalkınması gerektiğini söyleyerek,“Bizim iki büyük gelir kaynağımız var. Bunlardan biri gümrük, diğeri ise turizm. Bu noktada Sayın Valimiz ile, Kaymakamımız ile ve Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz ile birçok istişarede bulunduk. Sağ olsunlar hepsi de Doğubayazıt ilçemizde turizm konusunda yapılabilecek projeleri biliyorlar. Bizlerde devletin ilgili makamlarına destek olarak bölgede turizm geliştirilmesi için çalışma göstereceğiz. Devlet turizmin gelişmesi için biz ise bu işten parayı kazanabilmek için çabalıyoruz. O halde bizlerde devlet yetkililerine projeler ile gitmeliyiz. Ben bir Doğubayazıt aşığı olarak tüm turizm sektörünün emrindeyim. Yapabileceklerimizi birlikte görüşüp, birlikte tartışıp birlikte karar verelim. Doğubayazıt’ın önemli iş insanları turizmle ilgili önemli çalışmalar yürütüyorlar. Ben bunları şimdi burada açıklamak istemiyorum. Allah hepsinden razı olsun. İnşallah Doğubayazıt’ta turizm özlenen günlere geri dönecektir.” dedi.

Program sonrasında Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce DTSO Başkanı Cemal Can’a Ahmed-i Hani Müzesi görselli tablo hediye edildi.