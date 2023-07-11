Doğubayazıt’ta yaz ayının gelmesiyle birlikte ilçenin her bölgesinde haşerelere yönelik ilaçlama çalışması başlatıldı.

Doğubayazıt Belediyesi yaz aylarının gelmesiyle beraber ilçede hijyen ve vatandaşların sağlığını korumaya yönelik çalışma başlattı. Bu doğrultuda 14 mahalle, dereler ve ilçe merkezinde haşerelere karşı ilaçlama çalışması başlatıldı. Doğubayazıt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, akşam saatlerinde başlattıkları ilaçlama çalışmalarını sabahın ilk ışıklarına kadar devam ettiriyor.