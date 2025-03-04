Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde 2 Mart 2020’de Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personeline yönelik terör saldırısında şehit olan üç görevli için anma töreni düzenlendi

Program, şehitler için düzenlenen saygı duruşu ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından, şehitler dualarla anılarak onlara rahmet temennisiyle duygular ifade edildi. Konuşmalarda, saldırıda yaşamını yitiren personelin fedakârlığı ve görev bilinci üzerinde duruldu. Yetkililer, onların aziz hatıralarının daima yaşatılacağını ve bu fedakârlığın unutulmayacağını dile getirdi.

Anma etkinliği sırasında konuşan yetkililer, Gürbulak Gümrük Kapısı’ndaki görevleri sırasında hayatını kaybeden personelin cesaretine ve sorumluluk duygusuna vurgu yaparak, benzer acı olaylara karşı birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiği mesajını verdi. Tören boyunca duygu dolu anlar yaşanırken, şehitlerin isimleri tek tek okunarak onları onurlandırıldı. Program, şehitler için yapılan dualarla tamamlanarak katılımcıların duygu dolu bir atmosfer içinde vedalaşmasıyla sona erdi.