Doğubayazıt’ta kasap, manav, market ve fırın denetimleri iki katına çıkarıldı.

Doğubayazıt Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle yaz aylarında süt ürünleri ve erken tüketilmesi gereken gıdaların bozulması sebebiyle denetimlerini arttırarak tarihi geçmiş ürünler ve bozulan gıdalar için yaptığı denetimlerle göz açtırmıyor.

Özellikle raf ömrünü tamamlamış , et ve süt ürünleri gibi çok çabuk bozulmaya müsait olan gıdaları kontrol eden ekipler, aynı zamanda iş yerlerinin hijyen konusuna da dikkat ediyor. Tarihi geçmiş ürünlere el koyan zabıta, bu ürünleri imha ederken, aynı zamanda büyük cezalar kesiyor.