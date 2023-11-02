Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde iş insanları Abdolbari Gozal ve Fevzihan Aras tarafından yapılan Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı 220 kişilik kapasiteye sahip Fatma Gozal Kız Öğrenci Yurdu açıldı.

Kız öğrenci yurdunun açılış törenine Ağrı Valisi Mustafa Koç, Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci, Etsun Holding Genel Müdürü Rahmi Yaşar, iş insanı Fevzihan Aras, il protokolü ve öğrenciler katıldı. Açılış töreni öncesinde gençlik festivali, folklor gösterisi ve resim sergisi düzenlendi.

Törende konuşan Ağrı Valisi Mustafa Koç toplumların ve medeniyetlerin ayakta kalması için eğitimli bireyler yetiştirmenin çok önemli olduğunu ifade etti. Vali Koç, eğitimde güçlü bir alt yapının oluşturulması için Türkiye Yüzyılı’nda daha çok çalışılması gerektiğini vurgulayarak “Gururla söylüyoruz eğitim kurumlarımızda çok iyi fiziki şartlara sahibiz. İnşallah sizler bu imkanları en iyi şekilde değerlendirecek kendinizi geliştirerek hem ailelerinizi hem de hocalarınızın gurur duyacağı insanlar olacaksınız. Bu konuda sizlere güveniyoruz. Türkiye’nin dört bir tarafından Doğubayazıt’a öğrenim görmek için gelen gençlerimiz var. Bizlere düşen görev de öğrencilerimize en iyi imkanları sunmaktır. Her şey sizin için. Açılışını yaptığımız yurdun öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu güzel eseri ilçemize kazandıran iş insanlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Vali Koç, daha sonra Fatma Gozal Kız Öğrenci Yurdunun açılışını gerçekleştirdi.