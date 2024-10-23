Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen operasyonda 8 kilo 100 gram metamfetamin ve 32 bin 200 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi. Bu kapsamda Doğubayıt ilçesinde belirlenen 2 adreste operasyon düzenlendiği kaydedildi.

Operasyonda, 8 paket halinde daralı 8 kilo 100 gram metamfetamin ve 3 bin 220 adet 10’lu blister halinde toplam 32 bin 200 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak E.T. ve M.S.U. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.