Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde 500 seyirci kapasiteli Doğubayazıt Kapalı Spor Salonu’nun inşaatı hızla devam ediyor.

Ağrı Valiliği’nden yapılan açıklamada, spor salonunun tamamlanmasıyla gençlerin ve sporcuların sportif ihtiyaçlarının karşılanacağı belirtildi. Açıklamada, "Gençlerimizin ve sporcularımızın sportif ihtiyaçlarına cevap verecek, spor altyapısını daha da güçlendirecek ve sporcularımıza ulusal ve uluslararası arenada başarılar elde etmelerini sağlayacak 2 bin 800 metrekare alan üzerine inşa edilen 500 seyirci kapasiteli Doğubayazıt Kapalı Spor Salonu’nun inşaatı aralıksız devam ediyor" ifadelerine yer verildi. Spor salonunun yakın zamanda tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor.