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Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenledikleri operasyonlarda 14 işletmeye ait depolarda kaçak akaryakıt ele geçirdi. Operasyonlarda 2 bin 282 litre kaçak akaryakıt, 6 akaryakıt dolum pompası ve 23 varil bulundu.

Ağrı Valiliği, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımız ekiplerince, Doğubayazıt ilçesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik 14 işletmeye ait depolara düzenlenen operasyonlarda; 2 bin 282 litre kaçak akaryakıt, 6 adet akaryakıt dolum pompası ve 23 adet varil ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 14 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Kaçakçılıkla mücadelede kararlılığımız devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: iha