Doğubayazıt Belediyesi, “Ansızın Gelen Afet, Deprem” temalı konferans düzenledi

Doğubayazıt Belediyesine bağlı Afet İşleri Müdürlüğünce “Ansızın Gelen Afet, Deprem” temalı konferans düzenlendi. Doğal afetlerin öneminin vurgulandığı konferansta, yakın zamanda ülkeyi yasa boğan ve binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği deprem örnek verilerek insan hayatını tehdit eden ve yaşamı sekteye uğratan deprem veya olası afetlerle ilgili Doğubayazıt’ın karşılaşacağı riskler konuşuldu.

Düzenlenen konferansa Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar, AFAD, İlçe müftülüğü, Doğubayazıt Kızılay, mahalle ve köy muhtarları ile kurum yetkilileri katılırken, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Azad Sağlam Selçuk ve Dr. Sacit Mutlu ise Doğubayazıt özelinde yapmış oldukları çalışmaları anlattı.