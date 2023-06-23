Doğubayazıt Belediyesi, yıllardır su sorunuyla uğraşan mahallenin sorunu çözdü.

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Hasankeyf Mahallesi’nde yıllardan beri çözüme kavuşturulamayan su ve kanalizasyon sorunu Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar’ın talimatlarıyla çözüme kavuştu. İçme suyu sorunu çözülen mahallenin kanalizasyon sorununun çözüme kavuşturulması için çalışmalar başlatıldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar, “Hasankeyf Mahallesi yıllardır bir çivinin bile çakılmadığı bir mahalle. Biz her mahalleye ve caddeye gireceğimizin sözünü vermiştik. Bu mahallenin içme suyu sorunu çözmek için 3 ay önce çalışma başlattık ve söz vermiştik. Bugün de sözümüzü tutmamın vermiş olduğu haklı gururu yaşıyoruz” ifadelerine yer verdi.