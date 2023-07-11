Elazığ Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, Hazar Gölü sahilinde ’Tedbirlere uyalım, hayatta kalalım’ yazılı bilgilendirme broşürlerini dağıtarak vatandaşları boğulmalara karşı uyardı.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, "Suda Boğulma" konularına dikkat çekmek ve vatandaşların daha duyarlı-dikkatli olmalarını sağlamak amacıyla bilgilendirme faaliyetlerini sürdürüyor. Önceki gün Keban ilçesinde suda boğulma vakalarına karşı vatandaşları bilinçlendiren polis ekipleri, bu dönemde Doğu ve Güneydoğu’dan ziyaretçi akınına uğrayan Hazar Gölünde de yazılı bilgilendirme broşürlerini dağıtarak, vatandaşlara boğulmalara karşı uyarılarda bulundu.

İlçede bulunan işletme sahibi Tayfun Doğan, ’’Malum yaz sezonuna girdik. Burası özellikle cumartesi ve pazar günleri yoğun oluyor. Biz de elimizden geldiği kadar gelen ziyaretçileri memnun ediyoruz. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de boğulmalara karşı bizlere bir takım bilgiler vererek, broşürler dağıttı. Biz de bu broşürleri gelen vatandaşlara dağıtarak onlara bilgilendirmelerde bulunacağız” dedi.