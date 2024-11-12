Qırım Haber Ajansı muhabiri Doğu Türkistanlı Selahaddin Kaşgarlı, "Türk ve İslam dünyası için, özellikle Türk milletinin bağımsızlık, özgürlük ve Türklerin hiçbir zaman boyunduruk altına girmemesi için nasıl bir mücadele verdiğinin en büyük örneklerinden biri” dedi.

Qırım Haber Ajansı (QHA) Muhabiri Selahaddin Kaşgarlı, Doğu Türkistan Cumhuriyet Günü’ne ilişkin konuştu. Doğu Türkistan’dan 2013 senesinde Türkiye’ye gelen Qırım Haber Ajansı (QHA) Muhabiri Selahaddin Kaşgarlı, Doğu Türkistan Cumhuriyet Günü’ne ve bölgedeki Doğu Türkistanlı Türklerinin yaşadıklarını anlattı. Kaşgarlı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, bugünün coşkuyla kutlandığını ama 1944 yılından beri buruk olduklarını ifade etti.

“Rusya ve Çin kendi alanında bir Türkistan devletinin ortaya çıkmasını istemiyor”

Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti’nin 1933, Doğu Türkistan Cumhuriyeti’nin ise 1944 yılında kurulduğunun bilgisini veren Selahaddin Kaşgarlı, “ Bu cumhuriyet de dünya tarihinde ilktir. İranlılar tek İslam cumhuriyeti olduklarını söylerler ama Türk ve İslam devleti olarak kurulan ilk devlet Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti’dir. Fakat bu devletin ömrü 4 ay sürüyor çünkü Rusya ve Çin kendi alanında bir Türkistan devletinin ortaya çıkmasını istemiyor. Rusya da işgal ettiği bölgede Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti dediğimiz şimdi Kazakistan ve Özbekistan’ın olduğu bölgeye ilham olmasından korktu” diye konuştu.

“Arsalar ve tarlalar Çin’in elindeydi”

Doğu Türkistan halkının 1944’e kadar Rusya ve Çin’ e karşı özgürlük mücadelesi verdiğini açıklayan Kaşgarlı, “1944 yılında Doğu Türkistan Cumhuriyeti kuruluyor. Bu devlet ise 5 sene ayakta kalıyor. 1 Ekim 1949 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla birlikte ve onlara destek veren Sincan Üretim ve İnşaat Kolordusunu gönderiyorlar. Doğu Türkistan topraklarının yüzde seksenlik kısmında bulunan arsalar ve tarlalar Çin’in elindeydi. Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti ve Doğu Türkistan Cumhuriyeti, Türk ve İslam dünyası için, özellikle Türk milletinin bağımsızlık, özgürlük ve Türklerin hiçbir zaman boyunduruk altına girmemesi için nasıl bir mücadele verdiğinin en büyük örneklerinden biri” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’de coşkulu bir şekilde kutlanılmaya çalışılıyor”

Doğu Türkistan Cumhuriyet Günü’nün 1944 yılına kadar her 12 Kasım’da coşkuyla kutlandığını vurgulayan QHA Muhabiri, “Rahmetli dedemin anlattığına göre kimisi toplandığı bölgelerde ya da alanlarda bayraklarla milli marşımızı söylerlermiş. Meşrep dediğimiz hem öğüt verici hem gençlerin orada dersler aldığı ve büyüklerimizden nasihatler işittiği bir ortam hazırlanırmış. 12 Kasım 1944 yılından bugüne kadar buruk geçiyor. Bazen de kendimize teselli vererek bazı bölgelerde özellikle Türkiye’de coşkulu bir şekilde kutlanılmaya çalışılıyor” açıklamasında bulundu.