Kütahya’da İHH İnsani Yardım Derneği’nin organizasyonu ile bir araya gelen STK temsilcileri, Çin’in Doğu Türkistan politikasını protesto etti.

Kütahya’da İHH İnsani Yardım Derneği’nin organizasyonu ile bir araya gelen STK temsilcileri, Çin’in Doğu Türkistan politikasını protesto etti.

Ulu Camii yanında toplanan gönüllüler, Doğu Türkistan’da yaşanan soykırıma karşı basın açıklaması yaptı. Grup adına basın açıklamasını Kütahya Genç Yönetim Kurulu üyesi Asım Kaplan yaptı.

Kaplan, "Toplama kampları utancından kurtuluncaya kadar tüm ülkeler Çin ile siyasi, ticari ve askerî bağlarını koparmalıdır. Çin’in en büyük ticari ortağı İslam dünyasıdır! Bu çerçevede, ekonomik yaptırım mekanizmalarının etkinliği göz ardı edilmemelidir. Bu bir öz eleştiri, İslam dünyası ve medya kuruluşları Doğu Türkistan’daki hak ihlallerini yok görmekten vazgeçmeli ve bu konuya daha çok ilgili göstermelidir. Doğu Türkistan konusunda İslam dünyasının çatı kuruluşu olan İslam İşbirliği Teşkilatı âdeta yok hükmündedir. İslam İşbirliği Teşkilatı kuruluş misyonunu deruhte etmelidir. Zira Teşkilat’ın mevcut tutumu Çin’i daha da cesaretlendirmektedir. Bugün, burada, Çin zulmüne karşı tek ses olmak için İsveç’ten gelen Sayragül Sauytbay hanımefendi de bizimle beraber. Kendisini, Çin zulmünü, özellikle de kadınların maruz kaldığı işkenceleri dünyaya duyurmak için mücadelesinde desteklediğimizi, ve bu mücadelesinin barış ödülüne yaraşır bir mücadele olduğuna inandığımızı da buradan dile getirmek isteriz. Son olarak belirtmek isteriz ki; Dün olduğu gibi, bugün ve yarın da her türlü hak ihlaline karşı mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz ve mazlumların yanında kalmaya devam edeceğiz. Çünkü, bizler inanıyoruz ki; Martin Luther King’in ifade ettiği gibi; ’Herhangi bir yerdeki adaletsizlik, her yerdeki adalete yönelik bir tehdittir.’ Allah, Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin yardımcısı olsun" dedi.

Basın açıklamasına Doğu Türkistan’ konulu söyleşiye katılan Doğu Türkistan Nuzugum Kültür ve Aile Derneği Kadın Kolları Başkanı Sıdıke Yılımınuer’de katıldı. Yılımınuer, Doğu Türkistan’da yaşananları anlattı. Bu arada, bazı kişilerin gözyaşlarını tutamadı.

Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, basın açıklamasına katılan STK temsilcilerine teşekkür etti.

Basın açıklama Kütahya İl Müftülüğü Şube Müdürü İsmail Üstün tarafından yapılan dua ile sona erdi.