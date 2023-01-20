Giresun Valisi Enver Ünlü’nün girişimleriyle Karadeniz’in üzerinde insan yaşayabilen tek adası olan Giresun Adası’nın tam kapasite ile turizme kazandırılması için başlatılan çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Giresun Valisi Enver Ünlü’nün girişimleriyle Karadeniz’in üzerinde insan yaşayabilen tek adası olan Giresun Adası’nın tam kapasite ile turizme kazandırılması için başlatılan çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca II. Derece Arkeolojik Sit ve Nitelikli Doğal Koruma Alanı olarak ilan edilen Giresun Adası için “Giresun Adası Çevre Düzenleme ve Karşılama Merkezi Projesi” hazırlandı. Giresun Adası’nın tamamını kapsayan projenin 2023 yılında ihaleye açılması ve en kısa sürede bölge turizminin hizmetine sunulması planlanıyor.

27.04.2022 tarih ve 7082 sayılı Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca prensip uygunluğu kararı onaylanan projeyi Vali Enver Ünlü yakından takip ediyor. Giresun Adası’nda incelemelerde bulunan Vali Ünlü, projenin planlanan sürede tamamlanması için çalışmaların hızlandırılmasını ve bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi.

Alt yapı uygulamalarında tespit edilen bazı hususların projeye işlenmesi için başlatılan süreç devam ederken Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Başkanlığında Giresun Müze Müdürlüğü, Trabzon Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü uzmanlarıyla Giresun Adası’nda yeniden bir etüt çalışması yapıldı. Turist karşılama merkezi, turist gezi güzergâhları, seyir terasları, kafeterya, atık depolama, elektrik ve su temin konuları yeniden gözden geçirilerek, projenin son halini alması için Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne gerekli bilgiler iletildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca “Ören Yeri” ilan edilen Giresun Adası Doğu Karadeniz Bölgesi’nin yaşanabilen tek adası olma özelliğiyle, çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapmasıyla, eşsiz bitki örtüsüyle, efsanelere konu olmuş önemli bir kültür varlığı olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.