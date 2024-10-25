Karadeniz Bölgesi’nde başta fındık olmak üzere tarım ürünlerine büyük zarar veren kahverengi kokarca böceğiyle mücadele çalışmaları kapsamında Trabzon’un Ortahisar ilçesinde ilaçlama çalışmalarına başlandı.

Trabzon’un geçmiş yıllarda büyükşehir olması ile Doğu Karadeniz Bölgesi’nin en büyük ilçesi durumuna gelen Ortahisar ilçesinde kahverengi kokarca ile mücadelede seferberlik başlatıldı. Ortahisar Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ilçenin Kavala mahallesinde 1500 litre ilaç kullanarak böceğin yayılma alanlarında bulunan 500 konut, 200 ahır ve kömürlükte ilaçlama yaptı.

Konuyla ilgili bilgi veren Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, her yıl daha geniş bir coğrafyaya yayılarak tarımsal üretimde önemli ölçüde kayıplara neden olan ve ciddi tehdit oluşturan kahverengi kokarca böceğiyle etkin mücadele için 87 mahallede çalışma yapacaklarını kaydetti.

Ahmet Kaya, “Kahverengi kokarcanın kontrol altına alınması için biyoteknik, kimyasal, mekanik ve biyolojik yöntemlerle bölgemizde ciddi bir mücadele yürütülüyor. Biz de Ortahisar Belediyesi olarak bu mücadeleye destek vermek amacıyla 87 mahallemizin muhtarımızla koordineli bir şekilde, kış ve ilkbahar dönemi için ayrı ayrı çalışma yürüteceğiz. Kahverengi kokarca zararlısı kış uykusu için sonbahar aylarında kapalı alanlara, evlerimize giriyor. Evlerde mekanik mücadele dediğimiz, toplanıp imha edilmesi ve ilaçlama önem arz ediyor. Bunu halkımız kendi çabasıyla yapmak durumunda. Burada muhtarlarımız aracılığı ile bilinçlendirme ve ilaç desteği sağlıyoruz. Bahçelerimiz için de feromonlu tuzaklar yerleştirilmesini sağlayarak cezbet-öldür tekniği uygulayacağız” diye konuştu.

"Hem kimyasal hem biyolojik çalışma yapılması gerekiyor"

Kahverengi kokarca böceğiyle yayılma alanlarına göre mücadele edeceklerine dikkati çeken Başkan Kaya, “Hem kimyasal hem de biyolojik mücadele yapılması gerekiyor. Çok hızlı üreyen ve çok çabuk yayılan bir böcek türüyle mücadele ediyoruz. Mücadele bilimsel yöntemlerle yapılmazsa pek işe yaramadığını uzmanlar ifade ediyor. Trabzon Tarım İl Müdürlüğü, Ortahisar İlçe Tarım Müdürlüğü ve muhtarlarımızla koordineli yürüteceğimiz çalışmalarla Ortahisar Belediyesi olarak etkin mücadeleye büyük katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. İlçemizdeki 87 mahallemizin muhtarıyla iletişime geçerek böceğin yayılma alanlarına göre mücadele çalışmalarımızı yürüteceğiz. Ayrıca, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz, mahallelerimizde vatandaşlarımızı kahverengi kokarca böceğiyle mücadele konusunda bilinçlendirme çalışmaları da yürütüyor. Bütün bu çalışmalar neticesinde kokarca böceğinin vermiş olduğu zararları en aza indirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, tarımsal üretimdeki kayıpları en aza indirmeyi hedefleyen ilaçlama çalışmalarına ilçe genelinde devam edecek.