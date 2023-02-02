Doğu Karadeniz Bölgesi’nde devam eden kar yağışı nedeniyle 195 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde devam eden kar yağışı nedeniyle 195 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon’da etkili olan kar yağışı sebebiyle birçok köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Doğu Karadeniz’de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Trabzon’un Araklı ilçesinde 6, Arsin ilçesinde 4, Çaykara ilçesinde 3, Düzköy ilçesinde 4, Sürmene ilçesinde 4 olmak üzere 21 mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapanırken; Artvin’de ise 5 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor. Giresun’da etkili olan kar yağışı sonrası kapalı köy yolu bulunmazken, bölgede en etkili kar yağışının yaşandığı Gümüşhane’de 147 köy yolu ulaşıma kapandı. Gümüşhane merkezde 20, Kelkit ilçesinde 25, Köse ilçesinde 4, Kürtün ilçesinde 15, Şiran ilçesinde 63 ve Torul ilçesindeki 20 kapalı köy yolunu tekrar ulaşıma açmak için 15 iş makinesi ve 29 personelle karla mücadele çalışması sürdürülüyor. Kapalı köy yollarında devam eden çalışmalarda diyaliz hastaları, cenaze ve acil durumu olan köylere öncelik verilirken, Rize’de ise 22 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.