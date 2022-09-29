Doğu Karadeniz Havza Yönetim Heyeti Toplantısı, DSİ Trabzon 22. Bölge Müdürlüğünde yapıldı.

Doğu Karadeniz Havza Yönetim Heyeti Toplantısı, DSİ Trabzon 22. Bölge Müdürlüğünde yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen Ulusal Havza Yönetim Stratejisi kapsamında, havzaların korunması, kurumlar arası koordinasyonun sağlanması ve konuyla ilgili uygulamaların takibi amacıyla faaliyet yürüten Doğu Karadeniz Havza Yönetim Heyeti, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında Trabzon’da yapıldı.

Toplantıya, Trabzon, Ordu, Artvin, Rize, Giresun ve Gümüşhane illerinden vali yardımcıları, belediye başkanları ve yetkilileri, DSİ bölge ve il müdürleri, il özel idare yetkilileri, tarım ve orman, çevre ve şehircilik, bilim, sanayi ve teknoloji il müdürlüklerinden yetkililer, illerin su ve kanalizasyon idaresi yetkilileri, akademisyenler ve STK temsilcileri katıldı.

Toplantıda Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever, DSİ Trabzon 22 Bölge Müdürü Cengiz Han Kılıçaslan suyun önemini belirten konuşma yaparken yapılan sunumla Doğu Karadeniz Havzasındaki kuraklık yönetim planı masaya yatırıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Seve yaptığı konuşmada suyun verimli kullanılması gerektiğine dikkat çekerek, Türkiye’nin su zengini bir ülke olmadığını söyledi.

Sever, “İklim değişikliği küresel bir olgu. İklim değişikliği etkilerine bakarsanız taşkın kuraklık orman yangınları heyelan ve su üzerine olan baskılar nedeni ile kirlilik ve su kıtlığı. Türkiye aslında su zengini olan bir ülke değil, su stresi altında olan bir ülke. Dolayısı, ile bundan optimum seviyede suyu yönetiyor olmamız lazım. Suyun yönetiminde sadece insanlara içme suyu sağmak değil ekosisteme de gerekli suyu vermeliyiz. Dolayısı ile tarımda da, sanayide de suyu sağlamanız gerekiyor. Suyu verimli kullanmak lazım ki gelecek nesillere de miras olan suyu bırakabilelim. Ülkemiz Akdeniz havzasında yer alan bir ülke. Dolayısı ile iklim değişikliği etkilerinden en çok etkilenecek ülkeler arasında yer alıyor. Bizim suyun yönetimini etkin yapıyor olmamız lazım. İklim değişikliğine uyum kapsamında suyu doğru kullanıyor olmamız lazım. Peki, Suyun etkin kullanımını nasıl yapabiliriz. Politika ve stratejiler geliştirebiliriz. Planlar oluşturabiliriz, mevzuatlar ortaya koyabiliriz ve tabi ki sahada alt yapı yatırımlarına ağırlık vermemiz lazım” diye konuştu.

"Su kaynakları bol olan bir ülke değiliz"

Toplantıda söz alan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ise, su kaynakları bol olan bir ülke olmadığımızı belirterek, “Tüm insanlık için çok önemli olan suyun yönetimi ile alakalı bir oturum gerçekleştiriyoruz. Su kaynakları bol olan bir ülke değiliz. Bu anlamda insanoğlunun yaşamasının temelinde yer alan suyun insanları tehdit boyutuna gelen kıtlığının önüne geçmek için toplandık. Alacağımız önlemler, alacağımız stratejilerle uygulayacağımız eylem planlarını insanlık, ülkemiz ve tüm canlılar için iyi planlamamız gerekiyor. Hepimizi tehdit eden zaman zaman da yönetimini iyi planlamazsak, havza planlamalarını iyi yapamazsak hepimizi de derinden tehdit eden başta taşkınlarla can ve mal kaybına da yol açtığını hepimiz biliyoruz. Ülkemizde bunun en fazla acısını sıkıntısını yaşayan bölgelerin başında da Doğu Karadeniz Bölgesi geliyor. Bizim bölgede yaşadığımız en önemli doğal afetlerin başında dere yataklarımızın taşmasından dolayı taşkınlar ve buna bağlı heyelanlar geliyor. Bu toplantılar bu yüzden çok önemli. Bu en anlamlı hizmet” dedi.

Konuşmaların ardından yapılan sunumla toplantı sona erdi.