Kars’tan başlayıp Ankara’da biten Doğu Ekspresiyle tren yolculuğu yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Yaklaşık 24 saat süren yolculukta, yolcular eşsiz manzaralar eşliğinde Ankara’ya varıyor.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar ile yerli ve yabancı gezginlerin de ilgisini çeken Doğu Ekspresi, her sabah Kars’ta yolcularını alarak masalsı yolculuğa başlıyor.

Doğu Ekspresi ile İzmir’den Kars’a geldiğini, Kars’tan tekrar Ankara’ya yine Doğu Ekspresi ile gittiğini ifade eden Murat Talan, “İzmir’den buraya yolculuk yaptım, Doğu Ekspresini kullandım, devamlı da Doğu Ekspresi ile gelip giderim. Çok güzel rahat bir yolculuk yapıyoruz” dedi.

Öte yandan, sabahın erken saatlerinde Kars Gar Binası’na gelen vatandaşlar, daha sonra trendeki yerlerini alarak masalsı yolculuğa başlıyor. Her sabah saat 08.00’de hareket eden Doğu Ekspresi, Kars’tan başlayarak Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri, Kırıkkale ve Ankara’da son buluyor.