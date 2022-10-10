Kapanan demiryolu hattında demiryolu ekipleri tarafından çalışma başlatılırken, Doğu Ekspresi’nin Kars Garı’ndan hareket etmesine izin verilmedi. Yaklaşık 2 saat tren garında bekletilen Doğu Ekspresi, kayanın rayların üzerinde kaldırmasıyla birlikte gecikmeli olarak tren garından hareket etti.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattında yük taşıyan yük trenin geçtiği esnada Top Dağı’ndan kopan kaya parçası raylara düştü. Raylara düşen kaya parçasından dolayı demiryolu hattı kapandı.

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Siirt’te mağara çöktü, 17 hayvan telef oldu

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