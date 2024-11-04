Doğu Dermatoloji ve Kozmetoloji Derneği, merkezi Ankara’da bulunan Dermatolojik Cerrahi Derneği ile birlikte kuruluşunun ilk yılında ‘Temel Eksizyonel Cerrahi’ kursu ile 3. eğitimini gerçekleştirdi.

Eğitime, dermatolojik cerrahi alanında Türkiye’nin önde gelen eğitmenleri katıldı ve katılımcılara en temel cerrahi işlemlerden karmaşık uygulamalara kadar geniş bir yelpazede bilgiler aktarıldı. Kurs, yoğun ilgi nedeniyle iki grup halinde gerçekleştirildi. Kursiyerler, eğitmenlerle birebir model üzerinde pratik yapma fırsatı buldu. Eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Doğu Dermatoloji ve Kozmetoloji Derneği, meslektaşlarına en güncel bilgileri ulaştırma misyonunu sürdürerek, gelecek dönemde benzer eğitimlerle devam etmeyi planlıyor.