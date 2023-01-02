Ağır kış şartlarının yaşandığı Doğu Anadolu Bölgesi yılın ilk günlerinde adeta buz kesti.

Ağır kış şartlarının yaşandığı Doğu Anadolu Bölgesi yılın ilk günlerinde adeta buz kesti.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre dün gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum ve Ardahan’da eksi 18, Kars’ta eksi 11, Erzincan’da eksi 7, Ağrı ve Bayburt’ta eksi 10 olarak ölçüldü.

Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.