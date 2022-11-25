Doğu Anadolu Bölgesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Doğu Anadolu Bölgesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yağışların yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Erzincan - Sivas kara yolu Kızıldağ mevkii ile Erzurum ve Bayburt güzergahlarında yüksek rakımlı geçitlerde kar yağışı görülmeye başlarken zemin beyaza büründü, Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Öte yandan bugün AnadoluJet TK7079 Erzincan - Ankara uçak seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Meteoroloji’den 16 il için "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarı!

Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre yurt genelinde sağanak yağış beklenirken, Adana için "turuncu", Antalya, Bitlis, Elazığ, Malatya, Siirt, Şanlıurfa, Batman, Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Mersin, Mardin, Tunceli, Van ve Düzce için "sarı" uyarıda bulunuldu.