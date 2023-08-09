Türkiye’nin 13. Doğu Anadolu’nun ilk Ramsar alanı olan ve Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti tamamen kurudu. Kuruyan gölle birlikte gölde yaşayan kuş türleri de bölgeyi terk etti.

Kuş seslerinin yükseldiği, yapay adaya sahip, Doğu Anadolu’nun ilk Ramsar alanı ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ile ilk Avrupa Seçkin Turizm Cenneti olan Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti’nde ne su ne de kuş kaldı. Suyu tamamen çekilen gölden geriye Kuş Gözlem Kulesi ve tabelası kaldı.

230’un üzerinde kuş türünün tespit edildiği göl, her yıl Ekim ayının sonu Kasım ayının ilk haftasında yaklaşık 40 bin göçmen kuşu ağırlıyordu. 1997 yılında 13 metre derinlikte olan göl tamamen kururken, göle kalıcı bir çözüm bulunamadı.

Kars’ta bir proje için bulunduklarını ifade eden Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nden Prof. Dr. Evren Cabi, 4 yıl önce Kuyucuk’ta az da olsa su olduğunu söyledi.

“Tamamıyla kurumuş olduğunu gördük”

Gölün bir an evvel eski günlerine dönmesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Evren Cabi, “Kuyucuk Gölü’ne yaklaşık 4 sene önce gelmiştim. O zaman su vardı burada, fakat şimdi geldiğimde göl aynasında her hangi bir su varlığını tespit edemedik. Tamamıyla kurumuş olduğunu gördük. Bu çok üzücü bir durum, hem küresel iklim değişikliğinin etkilerini çok ne bir şekilde görüyoruz. Burası bir Ramsar alanı, Ramsar alanları bildiğiniz gibi biyoçeşitlilik çeşitlik açısından çok önemli alanlar. Bu biyoçeşitlilik alanları hem bitki varlığı, hem floral çeşitlilik açısından çok önemli alanlar, bunların korunması ve devamlılığının sağlanması gerekiyor” dedi.

“Bir an önce önlem alınması gerekiyor”

Cabi, “Çok önemli göç yolu üzerinde bulunmakta, çok fazla kuş çeşitliliği vardı alanda, bizim buraya gelme sebebimiz bitki toplamaktı. Proje çerçevesinde bitkilerimizi almak için gelmiştik. Fakat çok kuru olduğu için onları da toplayamadık. Dolayısıyla yetkilerin bir an önce gerekli önlemleri alıp buradaki göl aynasındaki bu su kaçaklarının neden olduğu, eğer su kaçağı varsa bunun tespit edilip, bunların ortadan kaldırılıp tekrar göl aynasına su verilmesi çok önemli olacaktır. Hem bölge açısından, hem de ülke açısından çok önemli olduğunu düşünmekteyim” diye konuştu.

Türkiye’nin Ramsar Sözleşmesi çerçevesinde koruma altına alınan 13’üncü alanı olan Kuyucuk Gölü, Kars kent merkezinin yaklaşık 40 kilometre kuzeydoğusundaki Arpaçay sınırlarında yer alıyor.

Yaklaşık 245 hektarlık göl ve 416 hektarlık Ramsar alanına sahip kuş cenneti, deniz seviyesinden bin 627 metre yükseklikte bulunuyor. Kuyucuk Gölü, 232 farklı kuş türüne ev sahipliği yapıyordu.