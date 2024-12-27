Ağrı Valisi Mustafa Koç’un, yoğun girişimleri sonucu hayata geçirilecek olan ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük alışveriş merkezi olma özelliği taşıyan V Mall Ağrı projesinin ruhsatı alındı.

Toplamda 85 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacak proje, inşaat sürecinde 1000 kişiye, hizmete açıldığında ise 800 kişiye istihdam sağlayacak. Ağrı ve çevre iller için önemli bir ekonomik değer katması beklenen alışveriş merkezi, bölge halkına yeni iş fırsatları sunarken ticari hayatı da canlandıracak.

AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, yaptığı açıklamada, “Ağrı’mız için tarihi bir adım atılıyor. V Mall Ağrı, bölgemizin ekonomik gelişimine büyük katkı sağlayacak. Bu projeye emek veren herkese teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

Ağrı’nın çehresini değiştirecek olan V Mall, ulusal ve uluslararası birçok markayı bir araya getirerek bölgenin ticari potansiyelini artırmayı hedefliyor. Projenin önümüzdeki aylarda inşaat aşamasına geçmesi planlanıyor.