İnönü Üniversitesi’nde gerçekleşen ’Havacılık Teknolojileri ve Tarımsal Kullanım Alanları’ konulu konferansta konuşan Ziraat Mühendisi Mehmet Salih Güneş, Doğu Anadolu Bölgesi’nde tarım alanlarının yüzde 70’in de dron ile ilaçlama yapıldığını söyledi.

İnönü Üniversitesi’nde gerçekleşen ’Havacılık Teknolojileri ve Tarımsal Kullanım Alanları’ konulu konferansta konuşan Ziraat Mühendisi Mehmet Salih Güneş, Doğu Anadolu Bölgesi’nde tarım alanlarının yüzde 70’in de dron ile ilaçlama yapıldığını söyledi.

Malatya İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından gerçekleştirilen ’Havacılık Teknolojileri ve Tarımsal Kullanım Alanları” adlı konferansta dronların tarım alanlarının ilaçlanmasında ki önemine değinildi. Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa, Ziraat Mühendisleri Mehmet Salih Güneş ile Ömer Avşaroğlu konuşmacı olarak katılırken, programa Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Yıldırım, İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Durmaz, Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Cemal Keleş ve öğrenciler katıldı.

Ziraat Mühendisi Mehmet Salih Güneş, tarımsal alanlarda insansız hava araçlarının kullanmanın avantajlarından ve dezavantajlarından bahsederek insansız hava araçlarının tarım alanlarında kullanılmasının kolaylıklarına değindi. Türkiye’de bu konuda önemli bir ilerleme kaydettiklerini de belirten Güneş, "Zirai ilaçlama dronlarını çiftçiler ile tanıştırmak gerçekten çok zor. İlaçlamayı doğru yapar mı? Ondan sonra etkili olur mu? Mahsule zarar verir mi? gibi soruları çok oluyor. Bu konuda gerçekten çiftçilerimiz çok ön yargılı karşıladılar bizi. Ancak bugün geldiğimiz noktada Doğu Anadolu Bölgesinde yaklaşık yüzde 70 oranda dron’lu ilaçlama yapılıyor. Şu an Şanlıurfa bölgesinde geçen yıla nazaran 50 tane T 30 modeli dron bulunmaktadır. Bu nedenle insansız hava araçlarının kullanım alanlarına baktığımız zaman bugün Türkiye olarak gerçekten çok iyi işler başardık” dedi.

Ziraat Mühendisi Ömer Avşaroğlu ise tarım arazilerinde ürün ekimi, toprak analizleri, bitki sağlığı ve akıllı tarım uygulamaları hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Konferans sonunda ise konuşmacılar öğrencilerden gelen soruları cevaplandırdı.