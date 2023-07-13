Doğu Anadolu Bölgesinde sıcak hava mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölge genelinde rüzgar, kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

‘Doğu’da en yüksek sıcaklık Kemaliye’de ölçüldü’

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyrettiği Doğu Anadolu’da en yüksek sıcaklık Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde 33 derece olarak ölçüldü.

Gün içerisinde beklenen sıcaklık değerleri ise; Iğdır’da 32, Erzincan’da 31, Ağrı’da 27, Erzurum’da 26, Bayburt’da 24, Ardahan ve Kars’ta 23 derece olması öngörülüyor.