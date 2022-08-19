Doğu Anadolu Bölgesinde öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesinde öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Bayburt, Erzurum’un kuzeyi ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

“Kuvvetli yağış uyarısı”

Bugün bölgede Erzincan, Bayburt, Erzurum’un kuzeyi ve Ardahan çevrelerinde görülecek sağanak yağışların yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ile ulaşımda aksamalar gibi) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.