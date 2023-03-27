Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, havanın bulutlu geçmesi beklenen Erzincan, Bayburt, Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı’da aralıklı yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, Tunceli’de ise aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde seyretmesi öngörülen bölgede rüzgâr hafif ve zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan’da 5, Bayburt ve Erzurum’da 2, Ardahan ve Kars’ta 4, Tunceli ile Ağrı’da 6 ve Iğdır’da 11 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık Iğdır’da 15, Tunceli’de 14, Bayburt ve Kars’ta 11, Erzurum’da 10, Erzincan ile Ağrı’da 8 ve Ardahan’da 7 derece.

Bölgede yüksek kesimlerde kar kalınlıkları Erzincan Ergan Kayak Merkezi’nde 68, Palandöken Kayak Merkezi’nde 114 santimetre olarak ölçüldü.