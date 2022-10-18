Doğu Anadolu Coğrafi Bölgesinde 4 bin 924 yatırımın teşvik belgesi aldığı bildirildi. Erzurum’un bölge toplamında teşvikli yatırım payı Ağustos ayında yüzde 4,68, sekiz aylık düzeyde yüzde 6,8, 2001-2022 dönemi kaydında ise yüzde 9,99 olarak tespit edildi.

Doğu Anadolu Coğrafi Bölgesinde 4 bin 924 yatırımın teşvik belgesi aldığı bildirildi. Erzurum’un bölge toplamında teşvikli yatırım payı Ağustos ayında yüzde 4,68, sekiz aylık düzeyde yüzde 6,8, 2001-2022 dönemi kaydında ise yüzde 9,99 olarak tespit edildi.

Doğu Anadolu Teşvik Verileri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ağustos Ayı Teşvik Bülteni verilerine göre, Doğu Anadolu Bölgesinde 2022’nin Ağustos ayı kaydında 61 bölgesel, 3 genel toplam 64, bu yılın 8 ayında 367 bölgesel, 27 genel toplam 394; 2001-2022 yılları arasındaki dönemde ise 2 bin 667 bölgesel, 2 bin 254 genel kategoride toplam 4 bin 924 yatırım teşvik belgesi aldı.

Doğu Anadolu Bölgesi Ağustos Ayı

DOSİAD analizlerine göre; Doğu Anadolu Bölgesinde Ağustos ayı düzeyinde 61 bölgesel, 3 genel toplam 64 yatırım teşvik içerisine alındı. Bölgesel yatırımlar için 837 milyon, genel yatırımlar için 41 milyon, toplam 877 milyon TL’lik harcama yapıldı. Bölgesel yatırımlarda 2 bin 840, genel yatırımlarda 26 kişilik iş kapasitesi oluşturuldu

Ocak - Ağustos 2022 Dönemi

Doğu Anadolu Bölgesinde bu yılın 8 ayında 367 bölgesel, 27 genel kategoride 394 yatırım teşvik belgesi aldı. Bölgesel yatırımlar için 9,4 milyar, genel yatırımlar için 880 milyon toplam 10,2 milyar TL, tutarında yatırım harcaması yapıldı. Bölgesel yatırımlarla 22 bin 571, genel yatırımlarla da 170 kişi iş edindi.

Doğu Anadolu 2001 -2022

Bölgede 2002 - 2022 yılları arasında 2 bin 667 bölgesel, 2 bin 254 genel ölçekte toplam 4 bin 924 yatırım teşvik içerisine girdi. Bölgesel yatırımlar için 47,3 milyar, genel yatırımlar için 29,2 milyar, toplam 79,1 milyarlık harcama yapıldı. Bölgesel yatırımlarla 188 bin 4, genel yatırımlarla da 34 bin 738 kişi meslek sahibi oldu.

Erzurum Verileri

Erzurum’da 2022 Ağustos ayı kaydında 2 bölgesel, 1 genel toplam 3; bu yılın Ocak - Ağustos ayları düzeyinde 16 bölgesel, 9 genel, toplam 25; 2001 - 2022 yılları arasında ise 152 bölgesel, 340 genel kategoride toplam 492 yatırım teşvik belgesine kavuştu. Teşvikli yatırım toplamında bölgesel yatırım payı yüzde 30.9 oldu.

Erzurum Ağustos Ayı Verileri

Erzurum’da Ağustos 2022 döneminde 2 bölgesel, 1 de genel olmak üzere toplam 3 yatırım teşvik içerisine girdi Bölgesel kategorideki yatırımlar için 40 milyon, genel yatırımlar için 4 milyon toplam 44 milyon TL tutarında harcama yapıldı. Bölgesel yatırımlarda 41 kişilik iş kapasitesi oluşturuldu.

2022 Ocak - Ağustos Dönemi

Yılın Ocak - Ağustos ayları düzeyinde 16 bölgesel, 9 da genel bazda olmak üzere 25 yatırımın teşvik belgesi aldığı açıklandı. Bölgesel yatırımlar için 91 milyon, genel yatırımlar için 267 milyon, toplam 358 milyon TL tutarında harcama yapıldı. Bölgesel yatırımlarda 365, genel yatırımlarda 65 olmak üzere toplam 430 kişilik istihdam kapasitesi öngörüldü.

2001 - 2022 Dönemi

İlde 2001 - 2021 yılları arasında 152 bölgesel, 340 genel, 492 yatırım teşvik belgesi aldı. Bölgesel yatırımlar için 2,9 milyar, genel yatırımlar için 3,8 milyar, toplam 6.8 milyar TL tutarında yatırım harcaması kaydedildi. Bölgesel yatırımlarda 8 bin 268, genel yatırımlarla 4 bin 243, toplam 12 bin 511 kişi iş edindi.