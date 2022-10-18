Türkiye’nin 2023 vizyon projeleri arasında bulunan, Erzurum’daki 3 bin rakımlı Konaklı Karakaya Tepelerine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Atatürk Üniversitesinin desteğiyle kurulan Doğu Anadolu Gözlemevinde (DAG) bir yandan alt yapı çalışmaları sürerken bir yandan da bilimsel ve araştırma süreçlerine ilişkin iş birliği görüşmeleri sürüyor.

Türkiye’nin 2023 vizyon projeleri arasında bulunan, Erzurum’daki 3 bin rakımlı Konaklı Karakaya Tepelerine Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Atatürk Üniversitesinin desteğiyle kurulan Doğu Anadolu Gözlemevinde (DAG) bir yandan alt yapı çalışmaları sürerken bir yandan da bilimsel ve araştırma süreçlerine ilişkin iş birliği görüşmeleri sürüyor.

Bu çerçevede çevrim içi olarak gerçekleşen komite toplantısına; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) Müdürü Prof. Dr. Cahit Yeşilyaprak ile ilgili alt birimlerin yöneticileri katıldı.

6550 Sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun bağlamında başvurusu bulunan ATASAM bünyesinde kurulumu devam eden Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) ile Optomekatronik Araştırma Laboratuvarı (OPAL) araştırma altyapılarıyla, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesindeki Ulusal Gözlemevi ile ortak araştırma altyapısı kurulmasına yönelik başvuru sürecinin önemli adımlarından olan ve detaylı bir sunumla temsil edilen ATASAM’ın komite toplantısı gerçekleşti.

Rektör Çomaklı: “DAG, Stratejik Açıdan Çok Ciddi Kabiliyetler Kazandıracak”

DAG’ın hem Ar-Ge altyapısı hem de proje olarak Atatürk Üniversitesinin önemli yatırımları arasında yer aldığını belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, tamamlandığında bilimsel ve akademik alanda ivme kazandıracak merkezler arasına gireceğini söyledi. Avrupa’nın tek parça halinde en büyük aynasına sahip teleskobuna sahip olduklarını aktaran Rektör Çomaklı, ülkemize de stratejik açıdan çok ciddi kabiliyetler kazandıracağını ifade etti.

Rektör Çomaklı: “Kızılötesi dediğimiz gözle görülmeyen alanlarda Türkiye’den gözlem yapılabilmesinin önünü açacak. Erzurum, bu manada gökyüzü gözlemi için ideal yerlerden bir tanesi. 3 bin 100 metrede inşa edilen gözlemevimizde artık son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Bir yandan fiziki alandaki çalışmalarımız devam ederken diğer yandan bilimsel ve akademik anlaşmalarımıza, görüşmelerimize ve iş birliklerine devam ediyoruz. Ülkemizin vizyon projesinden olan ve tamamlandığında prestij merkezleri arasında yer alacak Doğu Anadolu Gözlemevimize destek veren Cumhurbaşkanlığımız başta olmak üzere tüm kamu kurumu yöneticilerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Bakan Yardımcısı Kacır: “Erzurum, Kesişim Noktasında Yer Alıyor”

Toplantıya başkanlık yapan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, birçok kez gelip yerinde gördüğü Doğu Anadolu Gözlemevinin ülkenin bilimsel hayatına önemli bir ivme kazandıracağını belirterek şunları kaydetti: “Erzurum, gökyüzü olarak kesişim noktasında yer alıyor. Hem bu özelliği hem de gökyüzünün ışık kirliliğine daha az maruz kalması nedeniyle bizlere eşsiz bir gözlem yapma fırsatı sunuyor. Bu nedenlerle Konaklı’ya konuşlanan gözlemevinin açılışını büyük bir heyecanla bekliyoruz. Süreçte emeği geçen başta Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı olmak üzere ATASAM Müdürü Prof. Dr. Cahit Yeşilyaprak ve ekibine, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu heyetine, bakanlığımızın ilgili birimlerine teşekkür ediyor, sürecin hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

Komite toplantısı, katılımcıların DAG’ın kurulum ve akademik sürecini olumlu ve başarılı bulmalarını dile getirmeleri ve bir sonraki toplantıyı planlamaları ile sona erdi.