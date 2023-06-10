Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan satışlarında hareketlilik başladı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı’nda Kurban Bayramı telaşı ve hazırlıkları son günlerde artmaya başladı. Hem alıcılar hem de satıcılar beklenti içinde. Bu yıl özellikle et fiyatlarında yaşanan artışların ardından gözler kurban fiyatlarına çevrildi. Avrupa’nın ve Orta Doğu’nun en büyük tesisi olarak ifade edilen Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı’nda üreticiler ve besicilerin yavaş yavaş kurbanlıklarını satış için getirdikleri gözlendi. Vatandaşların ise henüz çok fazla ilgi göstermediği kurbanlıkların fiyatları ise şimdilik yüksek. Besiciler ve üreticiler fiyatların hemen hemen bir önceki yıla göre iki katı olduğunu ifade ediyor. Bu arada özellikle Türkiye’nin batı şehirlerine yönelik sevkiyatların önümüzdeki hafta daha da artacağı ifade ediliyor.

“Büyükbaş 30 bin, küçükbaş 3 binden başlıyor”

Erzurum Ziraat Odası Başkanı İslam Yıldırım, artan maliyetler ve piyasa şartlarından dolayı bir önceki yıla göre kurban fiyatlarının hemen hemen iki katına çıktığını ifade ederek, “Erzurum’da şu anda 120 kilo gelen bir büyükbaş hayvanın ortalama bedeli 30-35 bin civarlarında. 25 kilo gelen küçükbaş hayvan ise 3-4 bin liraya geliyor. 12 Haziran’dan sonra batı illerine sevkiyatın artmasını bekliyoruz. Şu ana kadar aldığımız bilgilere göre batıda kurban satışları gayet iyi görünüyor. Bu ada sevkiyatın artacağını gösteriyor. Bizim tahminlerimize göre ise bir önceki yılın seviyelerinde olur. Erzurum’da ise vatandaşların daha çok arife ve şerefe günü kurbanlıklara ilgi göstermesini, almasını bekliyoruz” dedi.

“Modern ve devasa bir hayvan pazarı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından 160 bin metrekare alanda kurulan Canlı Hayvan Pazarı, 2 bin 500 büyükbaş, 2 bin 500 de küçükbaş hayvan kapasitesine sahip. Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı’nda 612 büyükbaş, bin 200 küçükbaş hayvan konaklama ahırı, bin 300 metrekare yem deposu, 200 kişilik müzayede salonu, 20 adet çoban konaklama evi, 48 kişilik konaklama kapasiteli misafirhanesi, 500 araçlık otoparkı, artıma tesisi, polis karakolu, zabıta karakolu, veteriner muayene istasyonu, lokanta, kafeterya, cami, lokal ve çeşitli müştemilatlar yer alıyor.