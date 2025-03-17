Doğu Akdeniz'de 'zirai don' uyarısı yapılarak, 19-21 Mart arası tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havayla birlikte zirai don hadisesi beklendiği belirtildi. Akdeniz'in iç kesimlerinde 19 Mart Çarşamba günü gece saatlerinden itibaren beklenen zirai don hadisesinin çarşamba, perşembe ve cuma günleri gece ve sabah saatlerinde orta kuvvette, yer yer kuvvetli olacağı ifade edildi.

Tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticiler başta olmak üzere zirai don tehlikesine karşı 19 Mart Çarşamba günü gece saat 00.00'dan 21 Mart Cuma günü sabah 09.00'a kadar tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.



Kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dikkat

Öte yandan Doğu Akdeniz'de 19 Mart Çarşamba günü kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına uyarısı da yapıldı.

Doğu Akdeniz'de Çarşamba günü 12.00 ila 23.59 saatleri arasında beklenen rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, yükseklerinde 80-90 km/saat) beklendiği belirtilerek, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: İHA