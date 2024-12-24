Doğu Akdeniz'de 'kuvvetli yağış ve fırtına' uyarısı



MERSİN (İHA) - Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'de bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini belirterek, vatandaşlara ani sel ve su baskınına karşı duyarlı olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün Mersin merkez ile Erdemli, Çamlıyayla ve Tarsus ilçeleri, Adana merkez ile Karataş, Karaisalı ve Pozantı ilçelerinde yerel kuvvetli yağış beklendiği ifade edildi.

Yarın sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.



Doğu Akdeniz’de 'kuvvetli fırtına' bekleniyor

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, ayrıca Doğu Akdeniz'de 'kuvvetli fırtına' uyarısında da bulundu. Hatay kıyı kesimlerinde beklenen rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, fırtınanın, Perşembe öğle saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği ifade edildi.