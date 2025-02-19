Doğu Akdeniz'de 'fırtına ve kuvvetli fırtına' uyarısı yapılarak, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, kar örtüsü olan yükseklerde tipi gibi olumsuzlukla karşı tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden itibaren Mersin'in batı kesimlerinden başlayarak kuzey ve batısında (Mut, Aydıncık, Çamlıyayla, Toroslar'ın kuzey kesimleri, Gülnar, Silifke, Bozyazı, Anamur, Tarsus'un kuzey kesimleri) ile Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde (Tufanbeyli, Feke, Kozan, Saimbeyli, Aladağ, Karaisalı, Pozantı, Ceyhan, Yumurtalık), öğle saatlerinden itibaren ise Kahramanmaraş (Ekinözü, Afşin, Onikişubat, Göksun, Nurhak, Andırın, Elbistan) ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde (Arsuz, İskenderun, Payas ve Dörtyol) kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-80 km/saat) beklendiği belirtildi.

Mersin'in batısı (Anamur, Silifke arası) ile Adana'nın Kozan, Pozantı, Feke ve Aladağ ilçelerinde de yer yer kuvvetli fırtına (75-90 km/saat) beklendiği ifade edilerek, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, kar örtüsü olan yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.



Denizlerde de fırtına bekleniyor

Doğu Akdeniz'de rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren batısında, kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren doğusunda, kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği belirtilerek, fırtınanın cuma günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği ifade edildi.

Kaynak: İHA