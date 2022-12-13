Doğu Akdeniz'de yarın gök gürültülü çok kuvvetli yağış beklendiği belirtilerek, vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Mersin Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Mersin çevrelerinde, öğle saatlerinden sonra Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta yerel kuvvetli, Mersin'in kıyı kesimlerinde ise (Mezitli, Tarsus, Akdeniz, Yenişehir) çok kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların yarın gece saatlerine kadar sürmesi beklenirken, meteoroloji yetkilileri vatandaşları meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.