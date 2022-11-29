Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Konfederasyonu (TÜMBİKON) ve Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (TSTK) iş birliğiyle gerçekleşen ‘Doğu Akdeniz’ ve ‘Türkiye’nin Güncel Jeopolitik ve Toplumsal Meseleleri ve Çözüm Önerileri’ adlı kitapların lansmanı yoğun ilgi gördü.

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Konfederasyonu (TÜMBİKON) ve Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (TSTK) iş birliğiyle gerçekleşen ‘Doğu Akdeniz’ ve ‘Türkiye’nin Güncel Jeopolitik ve Toplumsal Meseleleri ve Çözüm Önerileri’ adlı kitapların lansmanı yoğun ilgi gördü.

Yazar Ercan Çitlioğlu ile Akademisyen Dr. Nazlı Kansu’nun ‘Doğu Akdeniz’ kitabı ile Prof. Dr. Nilüfer Narlı’nın kaleme aldığı ‘Türkiye’nin Güncel Jeopolitik ve Toplumsal Meseleleri ve Çözüm Önerileri’ kitabının lansmanı Üsküdar’da yapıldı.

Moderatörlüğünü Milli Takımlar Eski Menajeri Can Çobanoğlu’nun üstlendiği ‘Doğu Akdeniz’ kitabının lansman açılış konuşmasını yapan TSTK-TÜMBİKON Genel Başkanı Cevdet Akay, “Uzun süren çalışmalarının ardından ortaya önemli bir eser çıkaran değerli hocalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Ülkemizi yakından ilgilendiren Kıbrıs, Doğu Akdeniz başlıklarında açtıkları yeni ufuk için kendilerine minnettarız. Yapacakları yeni çalışmalarla ülkemizi bilimsel alanda aydınlatmaya devam edeceklerini temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Karabük Dernekler Federasyonu (KARDERFED) Başkanı da olan Akay ve TÜMBİKON Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mahmut Ekşi tarafından kitap lansmanının ardından Araştırmacı - Yazar Ercan Çitlioğlu ve Dr. Nazlı Kansu’ya plaket takdim edildi.