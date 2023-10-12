Doğu Akdeniz seferi yapan kruvaziyer şirketlerinin gemileri güvenliklerini en üst seviyeye çıkarırken, İsrail ile Filistin arasında yaşanan savaş nedeniyle yönlerini Türkiye’deki limanlara çevirdi. Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki limana İsrail rotası iptal edilen gemilerle 30 binin üzerinde yeni yolcunun gelmesi bekleniyor.

İsrail ile Filistin arasındaki savaş sebebiyle Doğu Akdeniz seferi yapan kruvaziyer gemilerinde güvenlik, en üst düzey olan ‘seviye 3’e çıkarıldı. Dünyanın önde gelen birçok kruvaziyer şirketi, İsrail’in Aşdod ve Hayfa limanlarına bu hafta yapmayı planladığı seferlerini iptal etti. Yolcu gemisi şirketleri ve acenteler, Doğu Akdeniz kruvaziyer rotasının en yoğun işlediği sezon olan Ekim ve Kasım aylarını da göz önüne alarak, gemilerin rotalarını Türkiye’ye çevirmeye başladı. Antalya’nın Alanya, Muğla’nın Bodrum ve Marmaris, Aydın’ın Kuşadası ile İzmir ve İstanbul’daki kuruvaziyer limanlarında rezervasyonlar alınmaya başlandı. Kuşadası Limanı’na müsaitlik durumuna göre 30 binin üzerinde yeni kruvaziyer yolcusunun gelmesi bekleniyor.

İsrail limanlarına seferlerini durdurma kararı alan kruvaziyer gemi işletmecilerinin sayısının her geçen gün arttığını belirten İzmir Kruvaziyer ve Deniz Turizmi Derneği (İZKUDER) Başkanı ve Kuşadası’nda kruvaziyer acentesi sahibi Korhan Bilgin, “Firmalar alternatif rota olarak Alanya, Bodrum, Marmaris, Kuşadası ve İzmir’e yönelmeye başladı. Kuşadası ve İzmir limanları diğerlerine göre gemi trafiği daha yoğun olduğu için üst bant limanlar. Şu an 8 yolcu gemisinin İzmir için rezervasyon yaptırdığını biliyoruz. Kuşadası’na ise en az 10 kruvaziyer gemisiyle 30-35 binin üzerinde yolcu bekliyoruz” diye konuştu.