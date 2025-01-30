İzmir Rehberler Odası (İZRO) tarafından düzenlenen eğitim gezisinde konuşan İl Turizm Müdürü Sadık Doğruer, Bergama’yı bir kültür şehri haline getirme hedeflerini açıkladı.

İZRO’nun eğitim programı kapsamında, Mehmet Gülümser yönetiminde 50 rehberin katılımıyla bir gezi düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde, Bergama şehir merkezindeki tarihi bölgeler ziyaret edildi ve Çınaraltı’nda kısa bir toplantı yapıldı. Toplantıya katılan İl Kültür ve Turizm Müdürü Sadık Doğruer, Bergama’nın tarihi ve kültürel açıdan büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, “Şehir içi restorasyon projeleri, gastronomi ve ticaretin canlandırılmasıyla Bergama’yı kültür şehri yapacağız. Gece müzeciliği, konaklamalı turizm, parşömen atölyeleri gibi yeni projelerle şehri turizmde daha güçlü bir konuma getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Bergama Ticaret Odası Başkanı Lütfi Kolat, şehrin yöresel lezzetleri olan Bergama Köftesi, Çığırtma ve Bergama Tulum Peynirinin tescillendiğini hatırlatarak, “Bergama’nın değerine değer katmaya devam edeceğiz” diye konuştu.