Garanti BBVA, dijital kanallardan Doğrudan Tahsilat Sistemi Bayi (alıcı firma) Başvurusu yapma hizmetini, tüzel ve şahıs firması müşterilerinin kullanımına sunduğunu duyurdu.

Garanti BBVA, ticaretin finansmanını kolaylaştırmak amacıyla, dijital kanallardan Doğrudan Tahsilat Sistemi Bayi (Alıcı Firma) Başvurusu yapma hizmetini, tüzel ve şahıs firması müşterilerinin kullanımına sunan ilk bankalardan oldu. Yapılan açıklamaya göre, Doğrudan Tahsilat Sistemi (DTS) ürününe şubeye gitmeye gerek kalmadan uçtan uca dijital kanallardan başvurabilen alıcı firmalar ile bu şirketlere ürün ve hizmet satışı gerçekleştiren kurumlar, ödeme ve tahsilatlarını güvenceye alabiliyor. Ayrıca Bankada DTS limiti bulunan bayiler limitleri yetersiz olduğunda limit artış işlemini şubeye gitmeden mobil ve dijital kanallar üzerinden yapabiliyor. Limit tanımı olmayan müşteriler de dijital kanallardaki limit başvuru akışına yönlendirilerek ilgili DTS işlemleri için limit tanımlayabiliyor.

Bayilerinin Doğrudan Tahsilat Sistemine dijital kanallardan başvuru yapabilmesini sağlamak isteyen DTS ana kurumları web servis veya dosya yükleme yöntemi üzerinden bayilerinin tanım bilgilerini Bankayla paylaşabiliyor. Böylece şubeler aracılığıyla yapılan tanım süreçlerinde alınan bilgiler başvuru sırasında kurumlar üzerinden anlık olarak temin edilerek bayi sözleşmesi dijital kanallar üzerinden onaylanabiliyor. Dijital kanallardan tanım yapılmasının ardından ana kurumlar otomatik bilgilendiriliyor. Bayiler ise şubeye gitmeden şirketlerle anlaşma aşamasında anında ürün başvurusu yapabiliyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, “Nakit Yönetimi ürünlerimiz içerisinde yer alan tahsilat ve ödeme çözümlerimizi sürekli geliştirmek üzere çalışıyoruz. Doğrudan Tahsilat Sistemi ile ticari süreçlerini güvenceye aldığımız müşterilerimiz artık şubeye gitmeden uçtan uca dijitalleştirdiğimiz ürünümüzle ödeme ve tahsilatlarını kolayca gerçekleştirebiliyor. DTS’yi kullanan şirketler ve onlardan sürekli alım yapan bayilerine uçtan uca dijital hizmet veren ilk banka olduğumuz için mutluyuz” dedi.