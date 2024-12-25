Kış aylarının en zorlayıcı durumları arasında cilt sorunları yer almaktadır. Özellikle de dışarıdan kapalı ortama girilmesi cildin kurumasına ya da çatlamasına sebep olabilmektedir. Bu durum en fazla egzamaya yatkın ciltleri etkilemektedir. Uzm. Dr. Nilsu Salih, “Egzamaya karşı doğrudan cilde temas edecek kumaşlar konusunda seçici olun” diyerek egzama ve egzamanın etkilerini azaltmanın yolları hakkında bilgi verdi.

Hava sıcaklıklarındaki değişimlerden en fazla cilt etkilenmektedir. Egzamaya yatkın cilt tipine sahip olan kişiler soğuk havalarda bazı zorluklarla karşılaşabilmektedir. Medicana Ataşehir Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Nilsu Salih, “Genellikle egzama olarak bilinen atopik dermatitle yaşayan birçok kişi için kış ayları zorlu olabilir. Atopik dermatitte cilt bariyeri yani koruyucu tabaka bozulur ve böylece cilt daha hassas hale gelir. Dışarıdaki soğuk havadan içerideki sıcak ve kuru havaya geçiş döngüsü, cildin kurumasına ve çatlamasına neden olabilir” dedi.

Kıyafet seçimleri gözden geçirilmeli

Egzamanın ellerde, avuçlarda ve parmak üstlerinde derin çatlaklara, soyulmalara, kabarcıklara neden olabileceğini ifade eden Uzm. Dr. Nilsu Salih, “Egzamaya sahip olanların ortam sıcaklığındaki ani değişikliklerden kaçınması gerekir. Örneğin cildin soğumasını önlemek için dışarıdayken eldiven, atkı ve şapka giymek soğuktan koruyacaktır. Doğrudan cilde temas edecek kumaşlar konusunda da seçici olmak gerekir çünkü bazı malzemeler egzamayı daha da kötüleştirebilir. Pamuk ve bambu gibi yumuşak, doğal malzemeler tercih edilmeli ve tahriş edici olabilecek kaba yün veya polyester gibi kaşındırıcı malzemelerden kaçınılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Sıcak suyla duş almak cildin doğal dengesini etkiler

Ellerin sıcak suyla yıkanmasının egzama açısından olumsuz etkileri olabileceğine değinen Uzm. Dr. Nilsu Salih şöyle devam etti:

“Soğuk havalarda kapalı ortama girildiğinde ellerin sıcak suyla yıkanması cazip gelse de sıcaklıktaki hızlı değişim cildi tahriş edebilir ve bu yüzden sıcak su kullanmadan önce ısınana kadar beklemek gerekmektedir. Hava soğuk olduğunda buharlı sıcak bir duşa da direnmek zor olabilir ancak çok uzun süre duş almak özellikle kışın sıcak suyla duş almak cildin doğal yağlarını yok eder. Ilık suyla, 10 dakikayı aşmayan kısa süreli bir duş ve sonrasında vücudun nemlendirilmesi daha uygun olacaktır.”

Egzamanın en önemli tedavisi nemlendirmek

Nemlendirmenin egzamalı cilt bakımının önemli bir parçası olduğuna ve bunun özellikle kış aylarında daha da önem kazandığına dikkat çeken Uzm. Dr. Nilsu Salih, “Tahriş edici maddelere karşı korunmak ve kaşıntıyı kontrol etmek için sabah ve akşam ve cilt ıslandığında, özellikle duştan sonra cildi nemlendirmek gerekir. Nemlendirici tercihinde kış aylarında yağ bazlı seçimler yapılmalıdır. Cildi soğuk ve kuru kış havasından korumak için kişilerin daima yanlarında nemlendirici taşımaları, günde birkaç kez bol miktarda nemlendirici uygulamaları önemlidir” şeklinde konuştu.

Kış aylarında vitamin D takviyesi ihmal edilmemeli

Kış aylarında D vitamini alımının önemli olduğunu belirten Uzm. Dr. Nilsu Salih, “Kış aylarında güneş daha az ortaya çıkar ve bu nedenle cildin kendini onarması için ihtiyaç duyduğu D vitaminini alması zorlaşır. Bu yüzden kış aylarında vitamin D takviyesi almak önemlidir. Bütün bu önlemlerin alınmasına rağmen geçmeyen egzama durumu varsa bir dermatoloji uzmanına başvurmak gerekir. Kişilerin durumuna göre en uygun egzama hafifletici tedavi yöntemlerini dermatologlar önerir” dedi.