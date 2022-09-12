Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Ahilik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Ahilik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru yayımladığı mesajda, ’’13’üncü yüzyılda Anadolu’da kurumsallaşmaya başlayan ve yüzyıllar boyunca varlığını koruyan Ahilik teşkilatı, gücünü ve etkinliğini geniş bir coğrafyada göstermiştir. Özünde insanı esas alan Ahilik, toplumumuzun sosyal, ekonomik, kültürel ve mesleki hayatının düzenlenmesinde, sosyal adaletin gerçekleşmesinde ve ahlaki değerlerin yerleşmesinde önemli rol oynamış, medeniyetimizin gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Sanatkar ile ahlakın birleştiği muhteşem bir kurum olan ahilik; elini, sofrasını ve kapısını açık tutan kamil insan, ayrıca gözüne, diline ve beline sahip çıkan edepli insan kültürünü ifade eder. Birçok erdemli vasıfları ruhunda barında Ahilik kültürünün taşıdığı evrensel değerler, tüm insanlığın ortak hedefini oluşturmaktadır. Günümüzde ki esnaf ve sanatkarlar odasının temelini oluşturan ahilik geleneği bugün ki anlamda sosyal güvenlik, işçi-işveren ilişkilerinin de temelini oluşturmuştur. Kardeşliğin, cömertliğin, yiğitliğin, fedakarlığın, doğruluğun, dürüstlüğün, kalitenin, üretimin, ahlakın, sanatın, aklın ve bilimin esas alındığı Ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evran muhabbeti ile birbirimizle kucaklaşarak dünya milletleri ile yarışmalıyız. Bu düşüncelerimle ilçemiz esnafı ve meslek kuruluşları ile tüm halkımızın ahilik haftasını kutlar, birlik, beraberlik, ahiliğe esas olan kardeşlik duygusunun büyüyerek devam etmesini temenni ederim’’ ifadelerine yer verdi.