Keçiören Belediyesinin üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin meslek seçimlerine katkı sağlamak ve kariyer planlamalarına rehberlik etmek için düzenlediği üniversite tanıtım gezilerinin ilk durağı Hacettepe Üniversitesi oldu.

Keçiören Belediyesi Eğitim Merkezi öğrencilerinin farklı üniversiteleri tanıma fırsatı bulduğu gezilerin sınava hazırlık süreci boyunca düzenlenmesi planlanıyor. İlki Hacettepe Üniversitesi’ne düzenlenen gezide rehber öğretmenler eşliğinde üniversitenin Beytepe Yerleşkesi’ni gezen öğrenciler, kampüs ve bölümleri tanıma fırsatı buldu. Öğrenciler fakülteleri ziyaret edip, akademik süreçler ve eğitim imkanları hakkında bilgi edindi.

Üniversite tanıtım gezilerinin ikinci durağı ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) olacak. Farklı üniversitelere düzenlenecek bu geziler ile üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere tercih süreçlerinde yardımcı olup, eğitim yolculuklarına rehberlik edilmesi hedefleniyor.

Gençler bilinçli tercih yapacak

Sınava hazırlanan öğrencilerin kariyer planlarına katkı sağlamak adına üniversite tanıtım gezileri düzenlediklerini kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, "Üniversiteye yeni adım atacak gençlerimizin farklı üniversiteleri ve bölümleri tanıyarak bilinçli tercihler yapmalarını sağlamak, bizler için büyük önem taşıyor. Temennimiz, gençlerimizin üniversite hayallerine bir adım daha yaklaşarak, kendilerine en uygun üniversite ve bölümü seçmeleridir. Geleceğimizi şekillendirecek gençlerimizin en iyi eğitimi almaları için verdiğimiz destekleri artırarak sürdüreceğiz" dedi.