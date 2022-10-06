Hasan Kalyoncu Üniversitesi’ne (HKÜ) bu yıl yerleşen öğrencilere, Kişisel Gelişim ve İletişim Uzmanı Fatih Akbaba tarafından "Kampüste İletişim" semineri verildi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi’ne (HKÜ) bu yıl yerleşen öğrencilere, Kişisel Gelişim ve İletişim Uzmanı Fatih Akbaba tarafından "Kampüste İletişim" semineri verildi.

HKÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen seminerde etkili iletişim ile ilgili bilgiler vererek, yaşanmış gerçek hayat tecrübelerini aktaran Fatih Akbaba, seminerin sonunda aile bağlarının kuvvetlendirilmesinin önemine de vurgu yaptı. Seminerinde, etkili iletişimin sırlarını açıklayan Fatih Akbaba; “Nerede ve nasıl olursa olsun eğitim hayatta devam eden bir süreçtir. Öğrenmek herkesten ve her şeyden olabilen canlı bir eylemdir. Hepimizin birbirinden öğreneceği çok şey var. Sizin duruşunuzdan, bakışınızdan, oturmanızdan ben çok şey öğreniyorum. İletişim bazen duymak, bazen görmek, bazen de dokunmaktır. İletişim, karşımızdaki insanda kendimizi bulma sanatıdır. İletişimin en kısa tanımı, bir kişinin bir bilgiyi anlaşılır bir biçimde başkalarına aktarmasıdır. Tanıştığınız, ‘merhaba’ dediğiniz insanları kaybetmeyin. Çünkü şu an bile kiminle yan yana oturduğunuzun farkında değilsiniz. İletişim, kişilerin amaçsız etkileşimlerinden ziyade, bir etki oluşturmaya veya davranış nedeni olmaya dönük, bir bilginin bir kişiden başka bir kişiyle bilinçli olarak aktarılmasıdır” dedi.

Kimi zaman güldüren ve kimi zaman da düşündüren örneklerle öğrencilerin ilgisini toplayan Fatih Akbaba, seminerinin sonunda, iletişimin ailede başladığını ve bu nedenle aile bağlarının mutlaka güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Seminer sonrasında Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli tarafından İletişim Uzmanı Fatih Akbaba’ya katkılarından dolayı fidan dikim sertifikası verildi.