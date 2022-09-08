Malatya’da sağlık görevlileri Halk Sağlığı Haftası çerçevesinde açtıkları stantta doğru bilinen yanlışları anlatıyor.

Malatya’da sağlık görevlileri Halk Sağlığı Haftası çerçevesinde açtıkları stantta doğru bilinen yanlışları anlatıyor.

Malatya Park AVM’ de 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası çerçevesinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından stant açıldı. Açılan stantta sağlık görevlileri vatandaşların sağlık ile ilgili sorularını cevaplıyorlar. Sağlık görevlileri tarafından insan sağlığı açısından doğru bilinen yanlışlar hakkında detaylı bilgi verildiği stantta, “40 ve üstü yaşta iseniz Aile Hekiminize başvurarak yılda en az bir kez kan şekerinizi ölçtürün. Kan şekeriniz yüksekse Aile Hekiminiz teşhis koymak için ilave kan şekeri ölçümleri ve tetkikler isteyebilirsiniz. 65 ve üstü yaşta iseniz genel sağlık durumunuzun değerlendirilmesi için yılda en az bir kez Aile Hekiminize başvurun. Kişinin genel sağlık durumu incelenirken günlük yaşam alışkanlıkları ve kullandığı ilaçlar da gözden geçirilmektedir” gibi bilgilerin yer aldığı broşürler dağıtılıyor.

Bu arada, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erhan Berk açılan standı ziyaret etti.