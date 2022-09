Eskişehir’de yaşayan üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Öykü Özdemir, doğru beslenmeyi öğrenerek kısa sürede 50 kilo verdi.

Eskişehir Özel Ümit Vişnelik Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayda Erken, 22 yaşındaki Öykü’nün zayıflama sürecini anlattı. Geçtiğimiz 5 Ocak tarihinde kendisine zayıflamak için gelen Öykü Özdemir’in 117 kilo olduğunu anlatan Diyetisten Erken, “Öykü, yalnızca doğru beslenmeyi öğrenerek 50 kilo verdi.” diye konuştu.

Öykü’nün beslenmesinde çok fazla yanlış olduğunu öncelikle bir beslenme düzeni olmadığını, çok fazla karbonhidratlı yiyecekler, fast food ve abur cubur tükettiğini anlatan Erken, şunları söyledi:

“Öykü’ye her şeyden önce ‘diyet’ in yasak demek olmadığını, beslenmede düzenin, az ve sık yemenin önemini ve her şeyden önce kahvaltının önemini anlattım. Böylece sabah kahvaltısını ve ara öğünleri yaptı, hayatına yürüyüşü kattı. Öykü en önemlisi hayır demeyi öğrendi. Yaş itibarı ile kolay kilo verebildi, kilo nedeniyle yaşadığı başka sağlık sorunları da vardı, duygusal açlık sorunu vardı, hayır diyemiyordu. Tüm bu sorunları aştı ve şimdi çok daha rahat ve sağlıklı bir genç kız.”

Nasıl bir beslenme olmalı

Öykü Özdemir’in beslenmesinde nelere dikkat ettiğini ise Diyetisyen Ayda Erken şöyle anlattı:

“Öykü’ye herkesin evinde olan, evinde yapılan yemeklerle nasıl beslenmesi gerektiğini anlattım. Besinleri 4 ana gruba ayırıyoruz; tahıl, sebze, protein ve süt grubu. Bunlardan orantılı tüketmek gerekiyor, örneğin kahvaltıda; yağsız bir peynir, yumurta, domates, salatalık yeşillik ve mutlaka ekmek tüketilebilmeli, biz ekmeği tamamen kestirmedik yalnızca porsiyonu anlattık, ne kadar yemesi gerektiğini anlattık, bu miktar yaşa-kiloya göre değiştiği için bir standart beslenme formülü yok. Yemeklerin yanında mutlaka bir salata ve yoğurt yemesi gerektiğini, ara öğünlerde biraz çiğ kuruyemiş meyve veya yoğurt yemesi gerektiğini ve uyumadan en az 3 saat önce beslenmeyi bırakması gerektiğini anlattık.”

Daha sağlıklı ve mutlu

Anadolu Üniversitesi Almanca Öğretmenliği 1. sınıf öğrencisi Öykü Özdemir; 22 yaşında ve çocukluğundan beri kilolu olduğunu, en yüksek 117 kiloya çıktığında artık zayıflaması gerektiğine karar verdiğini anlattı. Öykü Özdemir zayıflama sürecini şöyle özetledi:

“Diyetisyenim Ayda hanıma geldiğimde kilo verme konusunda kararlıydım, onun söylediklerini uygulayarak ve doğru beslenerek 50 kilo verdim, bu beni psikolojik açıdan çok çok olumlu etkiledi. Fazla kilolarım nedeniyle pek çok sağlık sorunu yaşıyordum, sosyalleşmede sorunlar yaşıyordum. Şimdi kendimi daha sağlıklı ve mutlu hissediyorum.”

Hedefinin 58 kiloya düşmek olduğunu belirten Öykü Özdemir, Diyetisyeni Ayda Erken’e minnet duyduğunu söyledi.