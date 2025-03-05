Saçların güçlenmesi ve dökülmenin önlenmesi için doğru beslenmenin kritik bir rol oynadığını belirten Diyetisyen Sare Betül Yılmaz, "Vücudumuzun ihtiyacı olan vitamin ve mineraller yeterince alınmadığında saçlar cansızlaşır, incelir ve dökülmeye başlar. Bu yüzden dengeli bir beslenme planı oluşturmak, saç köklerini içeriden beslemenin en etkili yoludur" dedi.

Saç dökülmesi hem kadınlar, hem de erkekler için yaygın bir sorun haline geldi. Stres, dengesiz beslenme, hormonal değişiklikler ve çevresel faktörler gibi birçok etken, saç sağlığını olumsuz etkiliyor. Medical Park Ordu Hastanesi Diyetisyen Sare Betül Yılmaz, saçların güçlenmesi ve dökülmenin önlenmesi için doğru beslenmenin kritik bir rol oynadığını vurguladı.

"Saç sağlığını korumak için alınması gereken vitaminler"

Diyetisyen Sare Betül Yılmaz, saç sağlığını korumak için mutlaka alınması gereken vitamin ve minerallerle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Demir, kırmızı kan hücrelerinin oksijen taşıma kapasitesini artırır ve bu da saç foliküllerine yeterli besin ve oksijen gitmesini sağlar. Çinko, saçın büyümesi ve sağlıklı kalması için gerekli bir mineraldir. B12 vitamini, hücre bölünmesi ve büyümesi için gereklidir. Sağlıklı saç büyümesi için hücrelerin düzgün bir şekilde bölünmesi gerekir. Folik asit, hücre yenilenmesini destekler ve saç köklerinin güçlenmesine yardımcı olabilir. Biotin, saçın sağlıklı uzamasını sağlayan bir vitamindir."

"Saç sağlığını korumak yalnızca kozmetik ürünlerle mümkün olmaz"

Saç sağlığını korumanın, yalnızca kozmetik ürünlerle mümkün olmadığını söyleyen Diyetisyen Yılmaz, "Vücudumuzun ihtiyacı olan vitamin ve mineraller yeterince alınmadığında saçlar cansızlaşır, incelir ve dökülmeye başlar. Bu yüzden dengeli bir beslenme planı oluşturmak, saç köklerini içeriden beslemenin en etkili yoludur" diye konuştu.

Dyt. Yılmaz, saç dökülmesi sorunu yaşayan kişilere, bir uzmana danışarak vitamin ve mineral eksikliklerini belirlemeleri ve buna uygun bir beslenme programı hazırlamaları konusunda tavsiyede bulundu.