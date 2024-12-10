Kayseri 1.Amatör Küme takımlarından Döğergücü, ilk yarıda oynadığı n maçta 9 galibiyet alarak şampiyonluğun en güçlü adayı olduğunu gösterdi.

Kayseri 1.Amatör Küme B Grubu’nda bulunan Döğergücü Futbol Kulübü, şampiyonluk ipini göğüsleyen takım olmak istiyor. Ligin ilk yarısında oynadığı 9 maçta 9 galibiyet alarak 27 puan alan turkuaz beyazlılar, aynı başarıyı ikinci yarıda da göstererek grup şampiyonu olmak istiyor.

Son oynadıkları Kocasinan Yemlihaspor maçını 3-0 kazanarak liderliğini perçinleyen Döğergücü takımı, hakemin bitiş düdüğü sonrasında galibiyet sevincini ve liderliğini sürdürmenin keyfini taraftarı ile yaşadı.