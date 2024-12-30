Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu lideri EMT Döğergücü FK; ligin 11. haftasında oynadığı maçta Belsinspor’u 4-2 mağlup ederek 11’de 11 yaparak namağlup yoluna devam ediyor.
Stat: Vali Muammer Güler Stadı
Hakemler: Kemal Hattatioğlu, Alihan Çirkin, Göktürk Seven
EMT Döğergücü FK: E. Koray Albayrak, Engin Üçel, Emin Sezer, Samet Demircan, Abdürrahim Çopur, Ömer Faruk Kalkan, Mahmut Yavuz (Emirhan Yılmaz dk.50), Ramazan Özön, Samet Dağlı (Ömer Akduran dk.60), Yusuf Kenan Karabulut, Nathan Y Ikwa
Belsinspor: Mehmet Kılıçkaya, Burhan Gazi Şahin, Berkant Çatar, Kemal Erdem, Ahmet Temur, Mehmet Gedik, M.Ali Yıldırımer (A.Samet Sarıkaya dk.72), Ahmet Polat (Mustafa Yollan dk.60), Emre Yenidoğan, Tunahan Harmancı, Emin Arda Çetin (Yunus Mert dk.69)
Goller: Emin Sezer (dk.45+2), Ömer Akduran (dk.65, dk.76), Yusuf Kenan Karabulut (dk.76), Nathan Y Ikwa (dk.90+4) (EMT Döğergücü FK), Tunahan Harmancı (dk.44 pen, dk. 58) (Belsinspor)
Kırmızı Kartlar: Emirhan Yılmaz (dk.67) (EMT Döğergücü FK), Ömer Faruk Fedai (dk.58) (Belsinspor)