Döşemealtı Gençlik Meclisi (DÖGEM) 6’ncı dönem Genç Vekilleri Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’i ziyaret etti DÖGEM’in yeni döneminde yapılacak çalışmalar ve projeler hakkında sunum yapan Genç vekiller, 2023 yılı içerisinde güçlü ve etkin çalışmalar yaparak ilçenin gençlik alanında yaptığı öncü çalışmaları sürdürmeyi hedeflediklerini söyledi. Başkan Genç kendisini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi veren Döşemealtı Gençlik Meclisi 10’ncu Yürütme Kurulu üyelerine somut ve başarılı projelerin hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Döşemealtı Gençlik Meclisi (DÖGEM) 6’ncı dönem Genç Vekilleri Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’i ziyaret etti DÖGEM’in yeni döneminde yapılacak çalışmalar ve projeler hakkında sunum yapan Genç vekiller, 2023 yılı içerisinde güçlü ve etkin çalışmalar yaparak ilçenin gençlik alanında yaptığı öncü çalışmaları sürdürmeyi hedeflediklerini söyledi. Başkan Genç kendisini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi veren Döşemealtı Gençlik Meclisi 10’ncu Yürütme Kurulu üyelerine somut ve başarılı projelerin hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Genç vekiller Buse Yonca, Ömer Efe Kurtoğlu, Melisa Şimşek, Çağkan Binicioğlu, Hüseyin Uzman, Yaren Altun Başkan Genç’in ardından Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürlerini ziyaret ederek belediye çalışmaları hakkında bilgi alıp kendi çalışmalarını anlattı. Döşemealtı’nın Genç vekilleri daha sonra Antalya Bilim Üniversitesi Öğrenci Toplulukları tanıtım günlerine katıldı. Üniversitenin öğrenci kulüp ve toplulukları dışında yer alan tek organizasyon olan DÖGEM genç vekilleri akranlarına hem çalışmalarını anlatıp hem de ilçenin tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi verdi.